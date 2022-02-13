إيسترن كومبانى يسافر الإسكندرية للدخول فى معسكر استعدادًا للاتحاد

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القاهرة - سامية سيد - سافر فريق إيسترن كومبانى إلى الإسكندرية مساء اليوم الأحد، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة نادى الاتحاد السكندرى غدًا الإثنين في بطولة الدورى.

ويحل نادى إيسترن كومبانى في الثالثة عصر غد الإثنين، ضيفًا على نادى الاتحاد السكندرى على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الأسبوع التاسع في الدورى.

ويحتل نادى إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير برصيد نقطة من 8 مباريات خاضها حتى الآن، تعادل في مباراة وخسر سبعة وسجل 3 أهداف واستقبل 19 هدفا، في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 12 نقطة من 8 مباريات، حيث فاز 3 مباريات وتعادل مثلها وخسر مباراتين، وسجل 14 هدفا واستقبل 15 هدفا.

وكان المهندس نصر عبد العزيز رئيس نادى إيسترن كومبانى، صرف مقدم العقود للاعبين اليوم لتحفيزهم قبل مواجهة نادى الاتحاد السكندرى فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى.

وطالب رئيس إيسترن كومبانى اللاعبين ببذل كل الجهد من أجل العودة بنتيجة إيجابية من الإسكندرية، مؤكدا أن إدارة النادى ستدعم الفريق بكل ما يحتاجه لتحقيق الهدف المنشود وهو البقاء فى بطولة الدورى هذا الموسم.

وحقق فريق إيسترن كومبانى فوزا على فريق چينيس فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الجمعة، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث انتهى اللقاء بفوز فريق إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

افتتح بليل آيت مالك أهداف المباراة فى الدقيقة 20، ثم أضاف أحمد حمدين الهدف الثانى فى الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، وعن طريق ركلة جزاء “ستيڤن ساي" يحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 60، وجاء الهدف الرابع عن طريق "يوسف مجدى عبد الغني" فى الدقيقة 85.