إسلام عيسى يسجل هدف التعادل لبيراميدز فى شباك أهلى طرابلس الليبى.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - سجل إسلام عيسى لاعب بيراميدز هدف التعادل لفريقه فى شباك أهلى طرابلس بالدقيقة 56 من عمر المباراة المقامة حاليًا فى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - علي جبر - محمود صادق - إبراهيم توريه - أحمد فتحي - محمود الجباس - حسين السيد - عبد الرحمن صميدة - محمود صابر.

ونجح بيراميدز في قيد 7 لاعبين جدد بالقائمة الأفريقية وهم: محمد صادق والجنوب أفريقي فاجرى لاكاى، والبوركينى إبراهيم تورايه، والمغربى وليد الكرتى، والتونسى فخر الدين بن يوسف، وحسين السيد، ومحمود صابر، بينا لم يتم قيد هشام محمد وأحمد فوزى، ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من، شريف إكرامي في حراسة المرمي، فى الدفاع علي جبر واسامة جلال محمد حمدي، أحمد فتحي، فى الوسط كلا من.. نبيل عماد دونجا، ابراهيم الكرتي، عبد الله السعيد، إسلام عيسي، إبراهيم عادل، خط الهجوم، فاجري لاكاي.