مدرب الأهلى يشهد مباراة الزمالك وبطل أمريكا فى مونديال السلة

القاهرة - سامية سيد - حرص الإسبانى أوجستى بوش المدير الفنى لفريق سلة الأهلى على متابعة مباراة الزمالك وبطل أمريكا ليك لاند فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها صالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وكان بوش يتولى تدريب الزمالك قبل مهمته مع الفريق الأحمر، كما أنه من المقرر أن يشهد بوش مباراة سان بابلو بورجوس الإسبانى، أمام فلامنجو البرازيلى على الكأس، لدعم فريق بلده إسبانيا، حامل لقب النسخة السابقة من مونديال الأندية.

أشعلت جماهير الزمالك المتواجدة فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر، مباراة الزمالك وبطل أمريكا ليك لاند، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بالهتاف للفريق الأبيض.

وتعالت أصوات الجماهير بالهتاف: "أوليه أوليه زملكاوى..زمالك ياملك زمالك يا ملك".

أجرى لاعبو فريق سلة ليكلاند الأمريكي، وكذلك لاعبو الزمالك، عمليات الإحماء على أنغام مهرجان "أندال"، استعدادا لمواجهة الزمالك في صالة حسن مصطفى بأكتوبر، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم لأندية السلة التى تستضيفها مصر، وتفاعل لاعبو سلة الزمالك مع المهرجان وكذلك الجمهور الموجودة فى الصالة والذى هتف: "زملكاوى زملكاوى ".

ويشارك الزمالك فى البطولة لأول مرة في تاريخه بصفته بطل قارة إفريقيا، كما يشارك فى البطولة فرق بورجوس الاسبانى وفلامنجو البرازيلي، وليك لاند الأمريكى.