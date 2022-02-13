شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تهنئ الأهلى وجماهيره بالميدالية البرونزية بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت رابطة الأندية المحترفة على تهنئة مجلس إدارة النادى الأهلى بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية للعام الثانى على التوالي، وذلك بعد الفوز على الهلال برباعية نظيفة.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية عبر موقع "تويتر" صورة لفريق الأهلى بالميدالية البرونزية، معلقا عليه: "تهنئ رابطة الأندية المحترفة مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي".

وسجل النادى الأهلى رقما مميزا بعد الفوز الكبير على الهلال السعودى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما عصر السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية.

بهذا الفوز وصل النادى الأهلى إلى 6 انتصارات رسمية فى بطولة كأس العالم للأندية، ليكون ثانى أكثر الأندية تحقيقا للفوز بالتساوى مع برشلونة الإسبانى ومونتيرى المكسيكى بنفس الرصيد، خلف ريال مدريد صاحب الـ10 انتصارات.

ونجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، في تخطى البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية بعدما قاد الأهلى للبرونزية الثالثة في تاريخ النادى.

وقاد موسيمانى الأهلى للتويج بالميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه والثانية للجنوب أفريقي، ليصبح أكثر مدرب تحقيقا للميدالية البرونزية مع النادى الأهلى متخطيا البرتغالى مانويل جوزيه الذى نجح في حصد الميدالية في مناسبة واحدة.

سجل رباعية الأهلى ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الاهلى عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح فى إسقاط الهلال برباعية نظيفة.