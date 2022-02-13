شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى طرابلس الليبى يتقدم بالهدف الأول فى مرمى بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد الطبال لاعب أهلى طرابلس الليبى الهدف الأول لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 21 من عمر المباراة المقامة حاليا فى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تسلم الطبال كرة عرضية من محمد المنير من جهة اليسار فشل دفاع بيراميدز فى إبعادها فوصلت الكرة إلى الطبال يمين منطقة الجزاء فسدد كرة قوية سكنت أعلى يسار المرمى.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - علي جبر - محمود صادق - إبراهيم توريه - أحمد فتحي - محمود الجباس - حسين السيد - عبد الرحمن صميدة - محمود صابر