شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الإسماعيلى يبدأ التأهيل قبل مواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد فوزي حارس مرمي الإسماعيلي المرحلة الأخيرة من تدريباته التأهيلية المكثفة بشكل منفرد تحت إشراف الجهاز الطبي.

وتماثل الحارس، الذى كان ضمن القائمة المبدئية لمنتخب مصر، للشفاء من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي حرمته من التواجد مع الفريق لما يزيد عن شهر وأبعدته عن مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة بالإضافة إلي مواجهة فيوتشر ضمن منافسات الدوري العام.

في سياق متصل، أدي جان موريل صانع ألعاب الدراويش تدريباته التأهيلية تحت إشراف مجدي قاسم أخصائي العلاج الطبي، وذلك على هامش مران الفريق ظهر اليوم.

وكان الجناح الإيفواري قد تعرض للإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة وإجهاد في العضلة الأمامية خلال مواجهة فيوتشر الأخيرة والتي ستمنعه من التواجد في اللقاء المقبل.

ويواصل الإسماعيلي برنامجه الاستعدادي لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء المقبل علي ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة فى قمة الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.