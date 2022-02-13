شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تشعل صالة مباراة الزمالك وبطل الـNBA فى مونديال السلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعلت جماهير الزمالك المتواجدة فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر، مباراة الزمالك وبطل امريكا ليك لاند، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بالهتاف للفريق الابيض.

وتعالت أصوات الجماهير بالهتاف: "أوليه أوليه زملكاوى..زمالك ياملك زمالك يا ملك".

أجرى لاعبو فريق سلة ليكلاند الأمريكي، وكذلك لاعبو الزمالك، عمليات الإحماء على أنغام مهرجان "أندال"، استعدادا لمواجهة الزمالك في صالة حسن مصطفى بأكتوبر، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم لأندية السلة التى تستضيفها مصر، وتفاعل لاعبو سلة الزمالك مع المهرجان وكذلك الجمهور الموجودة فى الصالة والذى هتف: "زملكاوى زملكاوى ".

ويشارك الزمالك فى البطولة لأول مرة في تاريخه بصفته بطل قارة إفريقيا، كما يشارك فى البطولة فرق بورجوس الاسبانى وفلامنجو البرازيلي، وليك لاند الأمريكى.