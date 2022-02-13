بالفيديو.. دورتموند يستعيد اتزانه بثلاثية في يونيون برلين بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

امتص بوروسيا دورتموند صدمة خسارته القاسية أمام بايرليفركوزن في مباراته الماضية ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا)، وحافظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه يونيون برلين، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد دورتموند، الذي حقق فوزه الرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، إلى 46 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق الذي يفصله عن غريمه التقليدي بايرن ميونخ (المتصدر) إلى 6 نقاط، مستفيدا من خسارة الفريق البافاري 2 / 4 أمام مضيفه بوخوم، أمس السبت، بنفس المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد يونيون برلين، الذي نال خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 34 نقطة في المركز السادس.

وأحرز النجم المخضرم ماركو رويس الهدفين الأول الثاني لدورتموند في الدقيقتين 18 و25 على الترتيب، فيما تكفل رافاييل جوريرو بإحراز الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 71.

وكان دورتموند صدم جماهيره، بخسارته القاسية 2 / 5 أمام ضيفه بايرليفركوزن في المرحلة الماضية للبطولة.