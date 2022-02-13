سلة الزمالك تسقط أمام ليكلاند الأمريكي وتفقد برونزية كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خسر فريق كرة السلة في نادي الزمالك، مواجهته ضد ليكلاند ماجيك الأمريكي بنتيجة 113-78، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد.

وألتقى الزمالك مع ليكلاند لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية لكرة السلة "إنتركونتنينتال" المقامة حاليًا في مصر.

وتفوق ليكلاند في الربع الأول من اللقاء بنتيجة 30-21، قبل أن يبتعد بالنتيجة مع نهاية الشوط الأول الذي جاءت نتيجته 63-43.

وشهد الربع الثالث استمرار التفوق للفريق الأمريكي بنتيجة 83-57، قبل أن يتسع الفارق مع نهاية المواجهة لتصبح النتيجة 113-78.

وبهذه النتيجة يكون فريق ليكلاند قد حصد الميدالية البرونزية في البطولة، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الرابع والأخير في الترتيب.

ويتنافس فريقا فلامينجو البرازيلي وسان باولو بورجوس الإسباني في المباراة النهائية التي ستقام مساء اليوم، لتحديد المتوج بكأس المسابقة.