هل خالف شيكابالا اللائحة بوضع اسم نجله على قميص الزمالك؟ (لائحة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

لفت محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد ولاعب الزمالك الأنظار بوضع اسمه نجله مجددا على قميص الفريق خلال مباراة الأبيض أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ونجح شيكابالا في إعادة الزمالك للمباراة والتعادل أمام الفريق الأنجولي بعد التأخر في النتيجة 2-0 خلال اشوط الأول من المباراة.

لكن الملفت في الأمر هو أن شيكابالا وضع اسم نجله "آدم" على قميص الفريق خلال المباراة وهو الأمر الذي جعل البعض يحاول التعرف إن كان هذا الأمر يتفق مع لائحة البطولة.

وتقول المادة الخامسة من لائحة دوري أبطال أفريقيا في البند الخامس: "قمصان اللاعبين يجب أن تكون بالأرقام من 1 إلى 30، أرقام القمصان يجب أن تتطابق مع الأرقام الموضحة في بطاقات اللاعبين وذلك على مدار عمر البطولة بالكامل، وأسماء اللاعبين على القمصان يجب أن تطابق أسماء اللاعبين أو أسماء شهرتهم

بناء على هذا النص في اللائحة فلا يوجد مخالفة من جانب شيكابالا إذا كان قد اخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من خلال قائمة الفريق أن اسم شهرته هو "آدم"

وفقا لتشكيل مباراة أمس والورقة الرسمية والواردة من الاتحاد الإفريقي فقائمة الزمالك لم يكن موضح بها أسماء اللاعبين على القمصان، لكن أيضا المؤكد أن كاف يلزم الأندية المشاركة في بطولاته بوضع أسماء اللاعبين على القمصان.