المصري يتعادل سلبيا مع القطن الكاميروني في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

استهل المصري البورسعيدي مشواره في المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقية لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه القطن الكاميروني.

وتقاسم الفريقان المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف مازيمبي الكونغولي الديمقراطي (المتصدر)، الذي تغلب 1 / صفر على أوتوهو الكونغولي، الذي تذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويدين مازيمبي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ريتشارد إيمانويل نجوم، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 37.