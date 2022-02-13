رسميا.. نقل مباراة الزمالك وسموحة إلى برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تقرر نقل مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري إلى ملعب الجيش في برج العرب.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في تمام الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد أحمد حسني المدير الإداري بنادي الزمالك، إن المباراة تم نقلها من ستاد الإسكندرية إلى برج العرب.

وجاء ذلك القرار بعد موافقة مسؤولي سموحة ولجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عقب الاتصالات التي أجراها أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي.

وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا.