بمشاركة صلاح ليفربول يتخطى بيرنلي بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

فاز ليفربول على بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد فابينيو لليفربول من ركنية في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

ووصل ليفربول للنقطة 54 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الـ14 في المركز الأخير وله 4 مباريات مؤجلة.

وشهد تشكيل ليفربول عودة الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، بعد غيابهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، أندي روبيرتسون، جويل ماتيب، فان دايك، ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، نابي كيتا، فابينيو، ساديو ماني، فيرمينو محمد صلاح.

ملخص المباراة:

سيطر ليفربول على مجريات المباراة منذ بدايتها، وفي الدقيقة الـ5 كان الظهور الأول لمحمد صلاح بعد أن انطلق من الجهة اليمنى وحول الكرة عكسية إلى روبرتسون الذي مررها عرضية لصلاح مرة أخرى داخل منطقة جزاء بيرنلي ولكنه لم يلحق بالكرة لتخرج ضربة مرمى.

استطاع بيرنلي الدخول في المباراة سريعًا، وكثف محاولاته على مرمى ليفربول، وجاءت أكثر من كرة خطيره، ولكن نجح أليسون بيكر من حماية مرماه.

وجاءت الخطورة الأولى في المباراة بعد مرور 15 دقيقة من أصحاب الأرض، بعدما أطلق جوش برونهيل تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها أليسون بيكر حارس ليفربول إلى ركلة ركنية.

حصل ليفربول على ركلة حرة لعبها أرنولد عرضية داخل منقطة جزاء في الدقيقة 29 سددها ساديو ماني ولكن تصدى لها حارس المرمى لينقذ شباك من هدف مؤكد.

وعن طريق ركنية في الدقيقة 40، نجح ساديو ماني برأسية تمرير الكرة إلى فابينيو الذي سدد الكرة ولكنها اصطدمت بحارس المرمى، لتعود له مرة آخرى ليسجل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

هدأ إيقاع المباراة في الشوط الثاني، واصل ليفربول سيطرته على الكرة، وسط تراجع من دفاع بيرنلي والاعتماد على الهجمات المرتدة في محاولات لتسجيل هدف التعادل.

وجاءت أخطر فرص الشوط الثاني في الدقيقة 86، بعد مرر صلاح الكرة للبديل جوتا لينفرد تمامًا بالمرمى، ولكن فشل في تسجيل الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد.