الامارات | أروابارينا مدربا لمنتخب الإمارات حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا مدربا لمنتخب الإمارات حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، تعيين مدرب الوصل وشباب الأهلي السابق الارجنتيني رودلفو أروابارينا مدربا للمنتخب الأول، خلفا للمدرب السابق الهولندي مارفيك الذي تمت إقالته أخيرا من منصبه، وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية حميد الطاير، إن عقد أورأبارينا يمتد حتى نهاية كأس آسيا 2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الاحد بمقر الاتحاد في دبي.

من جانبه أكد أوروأبارينا أنه سعيد بهذا التحدي والمهمة الجديد في قيادة منتخب الإمارات خلال المرحلة المقبة، مؤكدا أنه واثق من قدرة المنتخب على تحقيق النتائج المرجوة، معتبرا أنه في كرة القدم ليس هناك مستحيل وأنه يجب عليهم العمل بقوة خلال المرحلة المقبلة.

وسيقود المدرب الارجنيتيي أورابارينا "46 عاما" المنتخب خلال مباراتيه المقبلتين أمام كل من العراق وكوريا الجنوبية يومي 24 و29 مارس المقبل ضمن الجولتين الأخيرتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويملك المدرب الارجنتيني اورابارينا سيرة حافلة وسبق له قيادة كل من ناديي الوصل وشباب الأهلي.

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