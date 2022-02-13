الامارات | بيرسي تاو يعود لتدريبات الأهلي المصري بعد مواجهة الهلال السوادني

شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يعود لتدريبات الأهلي المصري بعد مواجهة الهلال السوادني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أن بيرسي تاو جناح الفريق سيعود للتدريبات الجماعية بعد مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني يوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الأحد إن تاو أدى مراحل جيدة من التأهيل في الامارات؛ للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الأمامية الذي تعرض له.

وتواجد الأهلي في الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حيث توج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة أمس السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأوضح أو عبلة أن تاو تحسن كثيرا وسوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وقال إن أكرم توفيق، الظهير، الأمين سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة مطلع الأسبوع المقبل لخوض المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي والعلاجي في أكاديمية سبيتار.

وأكد أبوعبلة أن أكرم توفيق يقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي، وسوف ينتهي من إجراءات السفر خلال أيام، على أن يطير إلى الدوحة مطلع الأسبوع المقبل لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التأهيل.

وشدد على أن محمد الشناوي حارس المرمي سوف يخضع لأشعة سونار على العضلة الخلفية غدا؛ للاطمئنان على حالته الطبية والبدنية.

وقال إن الشناوي تعرض للحقن مرتين بالبلازما، وهناك التئام للتمزق الذي تعرض له أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف أن الشناوي بدأ في تنفيذ مراحل متقدمة من التأهيل البدني أثناء تواجده في معسكر الفريق في أبوظبي وسيجري أشعة غدا ويخضع لفحص طبي الثلاثاء لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان وإمكانية لحاقه بمباراة الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

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