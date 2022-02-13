الامارات | بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت إلى القاهرة اليوم الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادمة على طائرة خاصة من أبوظبي بعد الفوز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت بالإمارات عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.

ووصلت بعثة الأهلي قادمة من أبوظبي متأخرة ثلاث ساعات عن موعدها المقرر وسط إجراءات إحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا وحرص عدد من المشجعين على التواجد في مطار القاهرة لإستقبال الفريق حاملين صور اللاعبين.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان لمواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 19 فبراير الجارى ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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