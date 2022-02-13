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الامارات | بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت إلى القاهرة اليوم الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادمة على طائرة خاصة من أبوظبي بعد الفوز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت بالإمارات عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.

ووصلت بعثة الأهلي قادمة من أبوظبي متأخرة ثلاث ساعات عن موعدها المقرر وسط إجراءات إحترازية مشددة لمواجهة فيروس وحرص عدد من المشجعين على التواجد في مطار القاهرة لإستقبال الفريق حاملين صور اللاعبين.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان لمواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 19 فبراير الجارى ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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