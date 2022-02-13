الامارات | ليون يعزز حظوظه الأوروبية وليل يستعيد نغمة الانتصارات

شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يعزز حظوظه الأوروبية وليل يستعيد نغمة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز ليون حظوظه الاوروبية بعد فوزه على ضيفه نيس 2-صفر أمس، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وتقدم ليون إلى المركز السادس موقتاً برصيد 37 نقطة، فيما فوت نيس للاسبوع الثاني توالياً على نفسه استعادة المركز الثاني من مرسيليا بعدما تجمد رصيده عند 42 في المركز الثالث، متأخراً بفارق نقطة عن النادي المتوسطي الذي بات يملك فرصة للابتعاد أكثر وذلك عندما يحلّ ضيفاً على متز الأحد.

وبرغم مرور ليون بفترة سيئة من ناحية النتائج، اذ لم يحقق سوى 10 انتصارات في المراحل الـ 24، إلا انه تساوى مع رين الخامس، كما تصالح مجدداً مع الانتصارات بعد خسارته أمام موناكو صفر-2 في المرحلة السابقة. في المقابل، تعرض رجال المدرب كريستوف غالتييه لخسارتهم الثانية توالياً بعد أولى أمام كليرمون-فيرون صفر-1 في المرحلة السابقة بعد سلسلة من 5 انتصارات توالياً.

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