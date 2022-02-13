الامارات | حارسة مرمى تسقط مصابة وتبكي.. والفريق المنافس "بدون روح رياضية" يسجل ويحتفل "فيديو"

شكرا لقرائتكم خبر عن حارسة مرمى تسقط مصابة وتبكي.. والفريق المنافس "بدون روح رياضية" يسجل ويحتفل "فيديو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد دوري كرة القدم للسيدات في المكسيك واقعة غريبة، خلال مباراة بين فريقي أتلتيكو سان لويس وديبورتيفو تولوكا قبل أيام. وقال موقع "إي إس بي إن" الرياضي (النسخة اللاتينية) إن مهاجمات تولوكا لم يتحلوا بالروح الرياضية، حيث استغل الفريق سقوط حارسة مرمى سان لويس مصابة على الأرض، فقاموا بتسجيل هدف في المرمى والاحتفال به.

وكانت حارسة سان لويس ستيفاني خيمينيز استلمت كرة من الدفاع، ولم يكن بالقرب منها أي من لاعبات الفريق الخصم، لكنها تعثرت على الأرض فأصابت ركبتها، وسقطت تاركة الكرة، ولم تتأخر لاعبات تولوكا في استغلال الموقف لتسجيل هدف، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2-2.

وتعرضت لاعبات تولوكا لانتقاد شديد من قبل معلق المباراة، ووسائل الإعلام في المكسيك وخارجها، حيث كان الإجماع على أن ما قمن به لا علاقة له بالروح الرياضية، خاصة وأن سقوط حارسة المرمى كان لوحدها وبعيدا عن أي لعب مشترك مع الفريق المنافس، وأنه في حالات كهذه يتم إخراج الكرة لإسعاف الحارسة، على الرغم أنه ليس هناك قانون يلزم لاعبات تولوكا بذلك، لكنه من الأعراف الرياضية التي بات كل اللاعبون واللاعبات يعرفونها، كما أكد على ذلك عدد من مسؤولي الاتحاد المحلي للكرة.

ودعت العديد من وسائل الإعلام الاتحاد المحلي إلى إجبار فريق تولوكا على دخول برنامج تثقيفي عن الروح الرياضية في كرة القدم. وقامت عدد من لاعبات سان لويس بتوبيخ منافساتهن بعد الهدف. وتبين لاحقا إصابة الحارسة في تمزق بالركبة يلزمها بالعلاج لفترة تصل إلى نحو شهر. وظهرت الحارسة متأثرة بشدة خلال خروجها من الملعب ولم تتوقف عن البكاء، وسط محاولات زملاتها بالتخفيف عنها.

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