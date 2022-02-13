الامارات | نجم في الدوري الإنجليزي متهم بالاعتداء وإسكات "ضحيته"

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم في الدوري الإنجليزي متهم بالاعتداء وإسكات "ضحيته" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذي الصن" البريطانية عن معلومات دقيقة أكدتها الشرطة الإنجليزية لها أن أحد النجوم البارزين والدوليين في ناد كبير بالدوري الإنجليزي الممتاز، دون الكشف عن هويته، اعتدى على فتاة وتسبب لها في أذى جسدي كبير. وقالت إن الامر تم في سرية تامة دون أن يصل إلى وسائل الإعلام خلال سنة 2019.

وقالت إن الضحية اضطرت إلى القبول بتسوية لتلزم الصمت، وأن لا تعلن على الملأ عن إسم المعتدي. وكشفت أن محامي اللاعب النجم دفعوا أموالا إلى الضحية، وتوصلوا إلى تسوية قانونية، ما حال دون انتقال القضية إلى المحكمة، وبالتالي التسبب في ضرر كبير لسمعة اللاعب.

وقال أحد أفراد الشرطة الذين حققوا في الواقعة، إنهم استجابوا لطلب النجدة من الفتاة، وعلى الفور تم فتح قضية ضد اللاعب، لكن الأمر انتهى بتسوية خاصة بين الطرفين.

وتأتي هذه القضية بعد فترة قصيرة من الضجة الكبيرة التي تسبب فيها لاعب مان يونايتد غرينوود المتهم بالاعتداء واغتصاب صديقته، حيث ما تزال أطوار القضية مستمرة، وتم إيقافه حاليا من قبل ناديه، كما تورط لاعبون آخرون في قضايا مماثلة.

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