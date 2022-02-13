الامارات | بعد النجاح الكبير لمونديال الأندية.. نهيان بن مبارك: أبوظبي تبرهن من جديد ريادتها العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النجاح الكبير لمونديال الأندية.. نهيان بن مبارك: أبوظبي تبرهن من جديد ريادتها العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن "أبوظبي تثبت من جديد ريادتها العالمية، بعد أن غدت الوجهة الأفضل دوليا لاستضافة نخبة الفعاليات الرياضية الكبرى، وهذا ما تجسد عند احتضانها لمنافسات النسخة الثامنة عشرة لكأس العالم للأندية "الإمارات 2021 " بمشاركة نخبة الأندية أبطال القارات.

وقال:"العالم أجمع على التنظيم المثالي والأجواء الرائعة التي صاحبت هذا المحفل الكروي الكبير" . وقد استقطبت العاصمة من خلال استضافة هذه البطولة الكثير من الزوار من جماهير الأندية المشاركة الذين حضروا خصيصا لمتابعة الحدث من البرازيل والمكسيك وبريطانيا والدول العربية، وحظي استقبال الجميع بكل ترحاب وحفاوة واستطاعوا مشاركة شغفهم للّعبة الأكثر شعبية في العالم مع مجتمع الإمارات لتعكس أبهى صور التعايش والتسامح في موطن السلام.

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