الامارات | أتلتيكو يصالح جمهوره بفوز "مجنون" في الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو يصالح جمهوره بفوز "مجنون" في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه خيتافي في مباراة "مجنونة" انتهت بـ 4 - 3، جمعتهما مساء أمس في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد أنخل كوريا (هدفين) في الدقيقتين 20 والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وماثيوس كونيا في الدقيقة 27 وماريو هيرموسو في الدقيقة 89، فيما سجل هدفي خيتافي بورخا مايورال في الدقيقة 30 وإنيس أونال (هدفين) في الدقيقتين 37 و42 من ركلتي جزاء.

وأهدر لويس سوارز لاعب أتلتيكو مدريد ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة. وأنهى أتلتيكو مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فيليبي في الدقيقة 58. ورفع مدرد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد خيتافي عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر. وصالح أتلتيكو بهذا الفوز المثير جمهوره بعد خيبة الخسارة في الجولة الماضية على يد برشلونة برباعية، كما سبق وعانى من تذبذب نتائجه في الفترة السابقة.

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