الامارات | طرد 5 لاعبين في مباراة مجنونة خرجت عن النص والسيطرة! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن طرد 5 لاعبين في مباراة مجنونة خرجت عن النص والسيطرة! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرجت مباراة الغريمين بورتو وضيفه سبورتينغ لشبونة عن النص والسيطرة في الجولة 22 من الدوري البرتغالي لكرة القدم، واضطر الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه خمسة لاعبين بينهم مدافع بورتو ولاعب ريال مدريد السابق بيبي المعروف بمشاغباته في ملاعب كرة القدم.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات بين اللاعبين وإداريين وآخرين نزلوا إلى أرض الملعب فيما كان الحكم يشهر بطاقاته بشكل غريب وسط الزحمة والنقاشات المحتدمة بين الفريقين.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 الذي رفع رصيد بورتو في الصدارة إلى 60 نقطة. فيما بقي سبورتينغ لشبونة في المركز الثاني بِرصيد 54 نقطة.

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