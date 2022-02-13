شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قرية محمد عبد المنعم لاعب الأهلي يحتفلون به بعد تألقه مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أهالي قرية شرويدة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية على استقبال محمد عبد المنعم نجم منتخب مصر والأهلي بحفاوة كبيرة، فور عودته إلى منزله في مسقط رأسه بالشرقية.

وحرص أهالي مسقط رأس مدافع الأهلي على حمل لاعب الأهلي على الأعناق بعد تألق اللاعب رفقة منتخب مصر خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والمشاركة أساسيًا مع الفراعنة.

واحتل منتخب مصر وصافة بطولة أمم إفريقيا 2021 بعد الخسارة من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتأخر عودة محمد عبد المنعم إلى أهله بعد انتهاء أمم إفريقيا بسبب ارتباطه بالسفر إل الإمارات للمشاركة رفقة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، والتي حقق خلالها الفريق الأحمر الميدالية البرونزية.