شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري إلى برج العرب بدلا من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسني، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن نقل مباراة الفارس الأبيض المقررة أمام سموحة بالجولة التاسعة فى الدوري الممتاز إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلا من الإسكندرية.

جاء ذلك بعد موافقة مسؤولى سموحة ولجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري وذلك عقب الاتصالات التي أجراها أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك .

ويواجه الزمالك فريق سموحة الثلاثاء المقبل فى الخامسة والنصف مساءً.

وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا.