شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان وعبد الله السعيد انضما للأهلي فى موسم واحد وأعلنا الاعتزال معاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقت قصير تمنحه كرة القدم للاعبين لإثبات أنفسهم على المستطيل الأخضر، وعلى قدر المتعة التى يقدمونها والإنجازات تكون صعوبة لحظة الوداع على اللاعبين أنفسهم، وكذلك الجماهير، وبالأمس شهدت الكرة المصرية قرارين دفعة واحدة، بعدما أعلن وليد سليمان لاعب النادي الأهلي اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، وفى ذات الوقت أعلن عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز اعتزاله دولياً بعد مسيرة طويلة مع المنتخبات.

ومن المفارقات أن كلا اللاعبين أيضاً انضم إلى الأهلي فى وقت واحد وهو موسم 2011، حيث انضم وليد سليمان إلى القلعة الحمراء فى موسم الانتقالات الصيفية 2011، وذلك بعد تألقه مع بتروجت ليلفت إليه الأنظار ويدخل النادي الأهلي فى صراع على ضمه ويبدأ رحلة الإنجازات مع القلعة الحمراء.

بينما بدأ عبد الله السعيد مسيرته بقطاع الناشئين في نادي الإسماعيلي، ثم تدرج وصولا للفريق الأول، الذي شهد توهجه بشدة، ليلفت أنظار قطبي الكرة المصرية تجاهه، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه في ذلك الوقت مع الدراويش.

وبعد تألقه اللافت للنظر مع الإسماعيلي، دخل اللاعب ضمن اهتمامات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لتحسم الإدارة الحمراء برئاسة حسن حمدي الأمر، وتضم اللاعب بشكل رسمي في عام 2011، في صفقة انتقل بمقتضاها أمير سعيود إلى الدراويش.

وتوج السعيد بـ 12 بطولة بواقع: 4 ألقاب دوري عام ـ بطولة واحدة من كأس مصر ـ بطولتين دوري أبطال أفريقيا ـ بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ـ بطولتين كأس السوبر الأفريقي ـ وبطولتين كأس السوبر المصري "جميعهم مع الأهلي.

بينما حصد وليد سليمان 23 لقباً خلال مسيرته مع الأهلي جاءت بواقع: 6 ألقاب الدوري المصري، 5 السوبر المصري، 4 دوري أبطال أفريقيا، 4 السوبر الأفريقي، 2 كأس مصر، 1 الكونفدرالية، 2 برونزية المونديال.