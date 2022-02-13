شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعين بالناشئين لمؤازرة الفريق أمام أهلي طرابلس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان بيراميدز بمجموعة من لاعبي قطاع الناشئين وأولياء أمورهم من أجل مؤازرة الفريق الكروى الأول خلال مواجهة أهلي طرابلس الليبي التي ستنطلق في السادسة مساء علي ملعب الدفاع الجوى، في الجولة الأولي من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد لاعبي قطاع الناشئين وأولياء أمورهم في مدرجات ملعب الدفاع الجوى وحرصوا علي الهتاف للاعبين فور وصولهم أرض الملعب ومطالبتهم بتحقيق الفوز.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - علي جبر - محمود صادق - إبراهيم توريه - أحمد فتحي - محمود الجباس - حسين السيد - عبد الرحمن صميدة - محمود صابر