شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. تاريخ بداية كرة السلة وأهم قوانين اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرة السلة إحدى الألعاب الجماعية التى تتميز بالشعبية، وبدأت السلة باستخدام سلال الخوخ بتثبيت سلة خوخ على سياج يبلغ ارتفاعه 10 أقدام (3.05 متر)، وعلى النقيض من الشبكات الحديثة لكرة السلة حتى عام 1906، وتم استبدالها فى نهاية الأمر بسلال معدنية مثبتة فى لوحات خلفية تُعرف باسم لوحات الهدف (عبارة عن لوحة مستديرة أو مستطيلة خلف السلة تمنع ضربات الكرة المتجهة إلى الخارج وترجعها، أو تردها إلى داخل السلة).

ومن أهم قوانين كرة السلة هو الأوقات المستقطعة، والتى تصل إلى وقت مستقطع واحد، فى الفترة من الأولى إلى الثالثة، ولكن فى الفترة الرابعة، يكون هناك وقتان مستقطعان، وجميع الفترات مدتها خمسون ثانية، وعلى المدرب أن يطلب من المسجل الوقت المستقطع.

ومن أهم القواعد أيضا أنه لا يجوز للاعب أن يبقى أكثر من ثلاث ثوان تحت سلة الفريق المنافس أثناء استحواذ فريقه للكرة ومسكه إياها، ولا بد على اللاعب ان يمرر الكرة او يصوبها على السلة او يحاور بها خلال خمس ثوان اذا طبق عليه لاعب منافس، و يجب على اللاعب او الفريق نقل الكرة من المنطقة الخلفية للمنطقة الامامية خلال ثمان ثوان، وعلى الفريق التصويب على سلة الفريق الاخر خلال 24 ثانية.