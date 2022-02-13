شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد ولاكاى والكرتي يقودون بيراميدز فى مواجهة أهلي طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمباراة أهلي طرابلس الليبي فى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل أهلي طرابلس الليبي ضيفا على بيراميدز فى السادسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي فى أولى جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - علي جبر - محمود صادق - إبراهيم توريه - أحمد فتحي - محمود الجباس - حسين السيد - عبد الرحمن صميدة - محمود صابر