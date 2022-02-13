شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل سلبيا مع القطن الكاميرونى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع القطن الكاميروني بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد مدينة جاروا الكاميرونية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشر.

وشهد اللقاء عقما هجوميا لكلا الفريقين، بالرغم من محاولات الفريق البورسعيدى لإدراك هدف وسط فشل المهاجمون فى الوصول إلى مرمى الفريق الكاميرونى.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوي حيث تبادل الفريقان السيطرة على وسط الملعب دون أن تكون هناك خطورة على المرمي، رغم تعدد الركنيات للفريقين ولكن لم يستفد منها اي منهما

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني ضغط من لاعبي القطن لإحراز هدف التقدم ولكن نجح دفاع المصري في التصدي لكل الفرص التي لاحت لفريق القطن حتي اطلق الحكلم صافرة النهاية معلنا انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي .

ويقع النادي المصري في مجموعة قوية تضم كلا من، مازيمبي الكونغولي، أوتوهو الكونغولي، المصري البورسعيدي، و القطن الكاميروني.

ونجح الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة معين الشعباني فى خطة التفوق على القطن الكاميروني منذ بداية اللقاء.

ويعتمد الشعباني على سلاح الهجمات المرتدة مستغلا سرعة الأطراف، خاصة بعد عودة أحمد حمودي بالإضافة إلى جريندو.

وبدأ المصرى اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الظهر: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، أحمد شديد.

وسط الملعب: فريد شوقي، إلياس الجلاصي، عمرو موسى، محمد جريندو، محمد عنتر

وفي الهجوم:عمرو مرعي

يقود اللقاء تحكيميا طاقم يتكون من، حكم الساحة، "محمد علي موسى"، ومعه كل من "عبد العزيز يعقوب"، مساعد حكم أول و"عبد العزيز سالي "، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع، "موسى أمادو"، ومراقب المباراة للرواندي "أليكسيس ريدامبتوس"، والمنسق العام للجابوني "ديديه حمزة" ويتولى الكاميروني أنجو أكونوي مهام المنسق الإعلامي، بينما تم اسناد مهام المراقب الأمني إلى النيجيري جوان أودوتشي بينما يتولى الكاميروني " موسا بابا"، مهام المنسق الطبي.