شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاشم مدافع الإسماعيلى يدخل نادى المائة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد هاشم، مدافع الإسماعيلي، نادى المائة مع فريقه بعدما شارك فى المباراة الأخيرة ضد فيوتشر مساء الخميس الماضي وانتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

وحصد الإسماعيلى ثلاث نقاط من 8 مباريات خاضها بمسابقة الدوري، خسر 5 لقاءات وتعادل فى ثلاث مواجهات ولم يحقق الفوز، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكهم 12.

ويحمل هذا اللقاء رقم 100 للاعب الدراويش منذ بداية انضمامه يناير 2017 بعد مشاركته في جميع المسابقات المحلية والأفريقية والعربية، وذلك على النحو التالي ..