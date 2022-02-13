شكرا لقرائتكم خبر عن "ما كنتش هلاقى فرصة أفضل".. ماذا قال وليد سليمان بعد إعلان اعتزاله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الحمد لله الذى أعطانى أكثر ما تمنيت، هى اللحظة الأصعب لى فى حياتى كلاعب كرة القدم بأن أختار التوقيت الذى أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتى كرة القدم فى أعظم نادٍ فى الكون".. بهذه الكلمات أعلن وليد سليمان حاوى النادي الأهلي اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجارى، بعد مسيرة كروية مشرفة حافلة بالإنجازات مع القلعة الحمراء.

وتحدث وليد سليمان، نجم الأهلي، والذى قرر اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، عقب تتويج فريقه بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عقب الفوز العريض على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

"مكنتش هلاقي فرصة أفضل"

قال وليد سليمان، خلال تصريحات تليفزيونية متحدثاً عن توقيت اعتزاله، "عقدى مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ومكنتش هلاقى فرصة للاعتزال أفضل من ذلك والتوقيت مناسب وربنا كتب لنا نحقق مركز تالت، وكان طموحنا نحقق حاجة أفضل من السنة اللي فاتت، واخترت التوقيت المناسب والاستاد متواجد به جمهور الأهلي اللي بتربطني بيه علاقة قوية وعشان كده بشكر ربنا".

استشارة الخطيب

أضاف وليد سليمان متحدثاً عن كواليس اتخاذ قرار الاعتزال: "بقالي فترة بتكلم مع ناس قريبين مني ومنهم محمود الخطيب ومينفعش البس تيشرت تاني غير الأهلي وجالي عروض إني ألعب سنة ونص أو موسمين ورفضت العروض، وشكرت الناس وقلت مش هينفع العب في مكان تاني غير الأهلي، وأشكر ربنا على إننا حققنا مركز كويس وتوقيت الاعتزال كان كويس".

وعن تفاصيل حواره مع الخطيب قال الحاوى، "لما اتكلمت مع كابتن محمود الخطيب وقلت له عايز آخد رأيك وقالي الموضوع يرجع لك لو قادر تكمل كمل، وقلت له مش هينفع البس تيشرت غير الأهلي وقالي نستنى لكاس العالم وقالي انت تستاهل حاجة كبيرة وعايز اعملك حاجة كبيرة وتكلمت معاه وقلت له شايف التوقيت كويس وقالي انا عارف انت جاي تقول ايه، وقلت له الموضوع يرجعلك وقلت له مرتاح وراضي عن اللي عملته والتوقيت مناسب وقالي خلاص توكل على الله".

دموع فى وداع الجماهير

وأضاف وليد سليمان متحدثاً عن مشهد وداع الجماهير، "بعد مشاركتي بثلاث دقائق في مباراة الهلال دموعي نزلت ومكنتش متوقع ردود الأفعال تكون كده وفيه علاقة تربطني بجمهور الأهلي وأنا اللاعب الوحيد اللي الجمهور نادى له وانا بلعب ضد الأهلي، ومهما عملت مش هوفي جمهور الأهلي واللي عمله معايا طول مسيرتي وبشكره وبشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني وكل اللي عملت معاهم وعمال النادي، وراض عن كل اللي عملته".

وتابع، "فيه حاجات غيرت دماغي، وروحت منتخب مصر قبل انتقالي للأهلي وخدت احسن لاعب في مصر قبل ما العب للأهلي، والمسئولين قالولي انت لاعب كويس وعايزين نجيبك لينا كام سنة، وكنت عايز أعمل تاريخ ورصيد ومن الحاجات اللي فرقت وخلتني عايز أعمل رصيد جوه النادي زي اللعيبة الكبار السابقين والناس في الملعب بتهين نفسها في التدريب وكان لازم ابقى زيهم واتحمل المسئولية وفيه ثوابت غيرت تفكيري خالص وخلتني ابص لقدام زي اللعيبة الموجودة".

أصعب بطولة مع الأهلي

وعن أصعب بطولة توج بها، قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كان فيه بطولة أفريقيا 2012 بعد أحداث بورسعيد مكنش فيه ملعب نتمرن عليه ومكنش فيه مسابقة والظروف المادية في النادي كانت صعبة والسفر، كان ممكن يوصل رحلة السفر لتلاتة ترانزيت، ولكن قدرنا نعدي الظروف الصعبة والتتويج بالبطولة، وكان دايما حسن حمدي ومحمود الخطيب يقولولنا الظروف الصعبة دايما بتظهر لعيبة الأهلي، وسميناها بطولة الشهداء وكل البطولات اللي حققتها كانت الأغلى".

وعن أهم أهدافه في مشواره مع الأهلي، قال: "هدف في نهائي 2012 ضد الترجي وكان هناك العديد من الأهداف الغالية، مشيرا إلى أنه سيجلس مع زملائه لتحديد وجهته القادمة بعد الاعتزال، ورغم الوقت الطويل مع الكرة ولكن حسيت انه وقت قصير".