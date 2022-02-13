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بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × بيرنلي (صلاح أساسيا)

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه بيرنلي، نظيره ، في الرابعة عصر اليوم الأحد، في الجولة الـ25 من مسابقة الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على ليستر سيتي 2-0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ51 نقطة، فيما يأتي بيرنلي في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك، روبتسون

الوسط: هندرسون، فابيانو، كيتا

الهجوم: ماني ، صلاح، فيرمينو

بث مباشر: 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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