عودة ماني.. 4 تغييرات في التشكيل الرسمي لليفربول أمام بيرنلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره بيرنلي، في الرابعة عصر اليوم الأحد، في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي للريدز عدة تغييرات حيث يبدأ ماني وكايتا وصلاح وهندرسون على حساب جوتا وألكانترا وجونز ودياز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك، روبتسون

الوسط: هندرسون، فابيانو، كيتا

الهجوم: ماني ، صلاح، فيرمينو

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على ليستر سيتي 2-0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ51 نقطة، فيما يأتي بيرنلي في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.