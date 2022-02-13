شاهد.. إحماء لاعبى سلة الزمالك قبل مباراة برونزية كأس العالم للأندية

القاهرة - سامية سيد - أجرى لاعبو فريق سلة الزمالك عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة ليكلاند الأمريكى فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر لتحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم لأندية السلة.



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ويلتقى فريق كرة السلة بنادى الزمالك اليوم مع نظيره ليكلاند الأمريكى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية التة تستضيفها مصر وتختتم اليوم.

موعد المباراة

تقام مباراة الزمالك وبطل أمريكا فى الخامسة مساء اليوم بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وتذاع على قنوات أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق بث المباريات.

مدرب كل فريق

يتولى تدريب الزمالك الأمريكى ويليام فويت ،والذى تولى المهمة منذ فترة قصيرة وتعد بطولة المونديال اول اختبار به مع الفريق ، مقابل يتولى تدريب ممثل ال NBA جوى بارير.

الوصول لمباراة البرونزية

وصل الزمالك الى مباراة الميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام سان بابلو بورجوس الاسبانى، بنتيجة 61/78 فى المقابل خسر ليك لاند أمام فلامنجو البرازيلى 94/71.



المشاركة فى البطولة

شارك الزمالك فى بطولة كأس العالم لكرة السلة بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب البطولة الإفريقية التى أقيمت برواندا العام الماضى ، بينما يشارك ليك لاند بصفته بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.



أهم اللاعبين فى كل فريق

يمتلك الزمالك قائمة مميزة من اللاعبين، سواء المقيمين بالفريق أو المنظمين مؤقتاً خلال البطولة فقط، وعلى رأسهم أنس أسامة، مصطفى مكاوى كيجو، أدجار سوسا، وأحمد ياسر وعمر هشام ، مقابل جانيس تيما ، جيف دوتين، الام فورد، جيرميا تيلمون ، و جون