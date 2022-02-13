شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للهلال السوداني بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر غدٍ، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لخوض منافسات دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا حيث يلعب المارد الأحمر مع الهلال السوداني بملعب الأخير الجمعة المقبل بالسودان فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة أفريقيا التى يحمل الأحمر لقبها في أخر نسختين مع كل من المريخ والهلال السودانيين بجانب صن داونر الجنوب أفريقي.

ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم، الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي فوزًا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي ليتوج الفريق بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية.