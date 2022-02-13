شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خفيفة لـ 7 لاعبين فى الإسماعيلى واجتماع مع "بن خماسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى سباعى الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي "محمود البدري وعبد الله محمد ومحمد بيومي ومدحت فقوسه وأبو بكر حمزة الجمل ومروان حمدي وحازم مرسي" تدريبات خفيفة على هامش المران الذى أقيم ظهر اليوم الأحد على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات فى صالة الجيم نظرًا لمشاركتهم عصر أمس ضمن صفوف فريق الشباب مواليد 2001 في مباراته أمام غزل المحلة بدوري الجمهورية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وحرص الجهاز الفني للفريق على تخفيف الحمل التدريبي من أجل تجنب تعرضهم للإرهاق.

في سياق آخر، عقد الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للدراويش، اجتماعًا مع الجزائري محمد بن خماسة لاعب ارتكاز الفريق عقب نهاية المران، لتحفيزه تمهيدا للاستعانة بجهوده ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال جاهزيته البدنية والفنية ووفقا لحاجة الدراويش.