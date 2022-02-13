شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موعد مشاركة بيرسى تاو فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة بيرسي تاو لاعب الفريق للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق. وقال طبيب الفريق، إن تاو أدى مراحل جيدة من التأهيل فى الامارات؛ للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الأمامية الذى تعرض له.

وأكد أبوعبلة أن اللاعب تحسن كثيرا وسوف ينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة الهلال السوداني فى دوري أبطال أريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها الجمعة المقبل.