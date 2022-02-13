7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، اتحاد الكرة يخاطب الجهات الأمنية لتحديد أعداد الجماهير فى مباراة مصر والسنغال ، منتخب مصر: أحمد عبد القادر ضمن حساباتنا..وثبات مستواه شرط انضمامه

منتخب مصر: أحمد عبد القادر ضمن حساباتنا..وثبات مستواه شرط انضمامه

أكد مسئولو منتخب مصر، دخول أحمد عبد القادر لاعب الأهلى فى حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش خلال الفترة المقبلة، وأوضح مسئولو منتخب مصر إن هناك اتجاه لضم اللاعب قبل مواجهتي السنغال بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها الشهر المقبل.

اتحاد الكرة يخاطب الجهات الأمنية لتحديد أعداد الجماهير فى مباراة مصر والسنغال

يجهز اتحاد الكرة خطابا لإرساله إلى الجهات الأمنية لتحديد أعداد الجماهير فى مباراة مصر والسنغال يوم 23 مارس المقبل باستاد القاهرة، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

صالة حسن مصطفى تستضيف قمة المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد 25 فبراير

تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر قمة المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها يوم 25 فبراير الجارى، بعد تقديم موعد المباراة مسبقا بدلا من 10 مارس.

الأهلي يحصد 40 مليون جنيه بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

يحصد النادي الأهلي مبلغ مليوني و500 ألف دولار _ أى 40 مليون جنيه مصرى تقريباً_ بعد التتويج بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى أسدل الستار عنها أمس، الأحد، بالإمارات.

الأشعة تحدد مصير محمد الشناوي من رحلة السودان مع الأهلي لمواجهة الهلال

يخضع محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي لاختبار طبي كما سييُجري الحارس أشعة خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد موقفه من رحلة السودان لخوض مباراة الهلال يوم 19 فبراير الجاري بدوري الأبطال.

المصرى يعود إلى القاهرة الثلاثاء المقبل بعد مواجهة القطن فى الكونفدرالية

كشف حسن عمار، رئيس بعثة النادى المصرى وعضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى، تفاصيل رحلة عودة الفريق البورسعيدى إلى القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة القطن الكاميرونى اليوم بمنافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

طارق حامد يواصل الغياب عن الزمالك أمام سموحة

يواصل طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الغياب عن فريقه فى مواجهة سموحة، المقرر لها الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.