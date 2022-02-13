شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل المصرى والقطن الكاميرونى سلبيا فى الشوط الأول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المصري البورسعيدي، مع نظيره القطن الكاميروني بنتيجة 0/0 بالشوط الأول في المباراة المقامة على استاد مدينة جاروا الكاميرونية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوي حيث تبادل الفريقين السيطرة على وسط الملعب دون ان تكون هناك خطورة على المرمي رغم تعدد الركنيات للفريقين ولكن لم يستفد منها اي منهما

ويقع النادي المصري في مجموعة قوية تضم كل من، مازيمبي الكونغولي، أوتوهو الكونغولي، المصري البورسعيدي، و القطن الكاميروني.

ويسغى الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة معين الشعباني فى يجاد حلول من أجل التفوق على القطن الكاميروني فى الشوط الثانى .

ويعتمد الشعباني على سلاح الهجمات المرتدة مستغلا سرعة الأطراف، خاصة بعد عودة أحمد حمودي بالإضافة إلى جريندو.

وبدأ المصرى اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الظهر: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، أحمد شديد.

وسط الملعب: فريد شوقي، إلياس الجلاصي، عمرو موسى، محمد جريندو، محمد عنتر

وفي الهجوم:عمرو مرعي

يقود اللقاء تحكيميا طاقم يتكون من، حكم الساحة، "محمد علي موسى"، ومعه كل من "عبد العزيز يعقوب"، مساعد حكم أول و"عبد العزيز سالي "، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع، "موسى أمادو"، ومراقب المباراة للرواندي "أليكسيس ريدامبتوس"، والمنسق العام للجابوني "ديديه حمزة" ويتولى الكاميروني أنجو أكونوي مهام المنسق الإعلامي، بينما تم اسناد مهام المراقب الأمني إلى النيجيري جوان أودوتشي بينما يتولى الكاميروني " موسا بابا"، مهام المنسق الطبي.

وقال حسن عمار رئيس بعثة المصرى فى الكاميرون ، فى تصريحات للمركز الإعلامى للنادي، إن بعثة المصرى ستعود إلى القاهرة الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن تطير بعثة المصرى من جاروا إلى دوالا الكاميرونية غداً الاثنين لعدم وجود طيران داخلى اليوم بعد المباراة، على أن تطير من دوالا إلى القاهرة الثلاثاء.