شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير اتحاد جدة يحسم مصير أحمد حجازى قبل مباراتى السنغال بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو منتخب مصر، من اتحاد جدة تقريرا عن تطورات إصابة أحمد حجازى مدافع الفريق السعودى والفراعنة لتحديد موقفه من المعسكر المقبل استعدادا لمباراتىّ السنغال يومىّ 23 و29 مارس المقبل فى المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم.

وتعرض أحمد حجازى لإصابة قوية مع منتخب مصر حرمته من استكمال بطولة أمم افريقيا الأخيرة بالكاميرون، حيث تعرض لتمزق في أوتار العضلة الضامة استوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة وبالفعل سافر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع للعلاج.

فى السياق ذاته، أكد مسئولو منتخب مصر، دخول أحمد عبد القادر لاعب الأهلى فى حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش خلال الفترة المقبلة، وأوضح مسئولو منتخب مصر إن هناك اتجاه لضم اللاعب قبل مواجهتي السنغال بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها الشهر المقبل.

واشترط الجهاز الفنى لمنتخب مصر أن يشارك اللاعب بصفة أساسية مع الأهلي الفترة المقبلة ويقدم مستوى مميز كما فعل في كأس العالم للأندية التي أقيمت بأبو ظبي.