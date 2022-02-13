عمار حمدي يجرى فحوصات فى ألمانيا قبل جراحة الصليبى بالنمسا

شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يجرى فحوصات فى ألمانيا قبل جراحة الصليبى بالنمسا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسافر عمار حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى ألمانيا الأسبوع المقبل؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي للركبة.
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن عمار حمدي ينهي خلال أيام إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة على أن يتوجه بعد ذلك إلى النمسا لإجراء الجراحة تحت إشراف الطبيب كريستيان فينك والذي أجرى نفس الجراحة لأكرم توفيق مؤخرا.
وتعرض عمار حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق بمعسكر كأس العالم للأندية في الإمارات.
ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.