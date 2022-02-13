شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يجرى فحوصات فى ألمانيا قبل جراحة الصليبى بالنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر عمار حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى ألمانيا الأسبوع المقبل؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي للركبة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن عمار حمدي ينهي خلال أيام إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة على أن يتوجه بعد ذلك إلى النمسا لإجراء الجراحة تحت إشراف الطبيب كريستيان فينك والذي أجرى نفس الجراحة لأكرم توفيق مؤخرا.

وتعرض عمار حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق بمعسكر كأس العالم للأندية في الإمارات.

ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.