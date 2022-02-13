شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. تدريبات فى الجيم والتركيز على الاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته ظهر اليوم، الأحد، بالملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، ضمن برنامجه الإعدادي للقاء بيراميدز المقبل بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الممتاز.

مران الإسماعيلى بدأ بخوض لاعبى الفريق تدريبات فى صالة الجيم من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية، أعقبها تدريبات على أرض الملعب اشتملت على الجوانب الفنية والتكتيكية.

كما تم تخصيص تدريبات للاستحواذ على الكرة دون ارتكاب أخطاء وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفني، فى حين أدى حراس المرمى تدريبات مكثفة على التسديدات، وذلك تحت إشراف مدربهم سيد توفيق.

بينما خاض مجموعة من اللاعبين تدريبات خاصة علي ملعب " عبد الرحمن أنوس "، قبل أن يختتم المران بتقسيمة علي منتصف الملعب.