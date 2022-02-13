شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الريشة الطائرة فى أوغندا للمشاركة بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة فى بطولة أفريقيا المقرر إقامتها بالعاصمة الأوغندية "كمبالا" فى الفترة من 14 وحتى 20 فبراير الجارى، والتي تشهد مشاركة 10 منتخبات هى "الجزائر - الكاميرون - بنين - مصر - موريشيوس - زيمبابوي - جنوب أفريقيا - جزيرة ريونيون - زامبيا - أوغندا".

وتضم بعثة منتخب الفراعنة 10 لاعبين بواقع 5 رجال ومثلهم سيدات، ويتكون منتخب الرجال من "أحمد صلاح - أدهم حاتم - عبد الرحمن عبد الحكيم - محمد مصطفى كامل - كريم محمود عزت"، إضافة إلى منتخب السيدات والذي يتكون من "ضحى هاني - نور يسري - هنا زاهر - جنا هشام - جنا أشرف".

ومن المقرر، أن تنطلق منافسات الفرق غدًا الإثنين، على أن تقام منافسات الفردي عقب انتهاء منافسات الفرق والمقرر لها 18 فبراير الجاري.

وأصدر اتحاد الريشة الطائرة، بيانا رسميا لتحذير عناصر اللعبة من البطولات التى تقام خارج نطاق الاتحاد، مؤكدا عدم مسئولية الاتحاد عن أي بطولة تنظم بعيدا عن مظلته سواء نتائجها أو النواحي التنظيمية.

وجاء نص البيان :

يُهيب الاتحاد المصرى من اللاعبين والمدربين المسجلين فى الاتحاد بأن الإتحاد غير مسئول عن أى بطولة خارج تنظيم الاتحاد المصرى

ولا تنظم بمعرفته دون الحصول على موافقة رسمية من الاتحاد المصرى وأن الاتحاد المصرى مسئول فقط عن بطولات الجمهورية التى تنظم بمعرفته وبطولات الفروع التابعة له والبطولات الدولية أما البطولات الخاصة داخل مصر والتى يعلن عن تنظيمها خارج إطار الموافقة الرسمية عليها من الإتحاد !

فالاتحاد غير مسئول عنها أو عن نتائجها ولا تمت للإتحاد بصلة من بعيد أو قريب نهائيآ .

وهذا البيان لإخطار جميع اللاعبين و المدربين و الأندية أعضاء الجمعية العمومية للعلم و الإحاطة بما جاء بهذا البيان .

يترأس مجلس الإدارة محمد كمال ووليد الكسار نائب الرئيس وكريم شديد وشهاب يحيي ومنة طنان .