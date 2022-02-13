شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف استغل جمهور الأهلى "مكبرات صوت" الهلال لتدعيم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول بعض جماهير فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يعكس كيف استغلت الجماهير فى مدرجات ملعب آل نهيان بالإمارات أمس "مكبرات صوت" جمهور الهلال السعودى، لدعم ومؤازرة المارد الأحمر.

ورصد مقطع الفيديو قيام جماهير الهلال باستخدام مكبرات صوت لدعم لاعبيها بعد تقدم الأهلى بهدفين دون رد، إلا أن جمهور المارد الأحمر استغل تلك المكبرات بوضع كلمات تتماشى مع أناشيد جمهور الهلال، لتحولها لدعم للاعبى الأهلى.

وفاز الأهلى على الهلال السعودى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت، ليتوج المارد الأحمر بالميدالية البرونزية، سجل رباعية الأهلى ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الأهلى عرضا رائعا على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح فى إسقاط الهلال برباعية نظيفة.

حقق النادى الأهلى رقما مميزا في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بعد تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما اكتسح الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وأصبح النادى الأهلى أكثر نادٍ تتويجا بالميدالية البرونزية في تاريخ كأس العالم، متخطيا نادى مونتيرى المكسيكى الذى نجح في التتويج بميداليتين برونزيتين فقط، ويصل الأهلى للميدالية الثالثة.

وحصد النادى الأهلى الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها في عامى 2006 و2021، بعدما اكتسح الهلال السعودى برباعية نظيفة.