كل ما تريد معرفته عن تطورات ملف التجديد لموسيمانى فى الأهلى

القاهرة - سامية سيد - أصبح ملف تجديد عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، من أهم الملفات التى تشغل الجماهير الحمراء التى ترغب فى استمرار حالة الاستقرار داخل الفريق الذى ينتظره عدة ارتباطات خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلى أو القارى.

س: متى ينتهى عقد موسيمانى مع الأهلى؟

ج: عقد موسيماني سينتهي مع الأهلي في يونيو 2022 لأن المدرب وقّع مع الأهلي عقد مدته موسم ونصف فقد بدأ الموسم الماضي مع الأهلي منذ شهر أكتوبر وتم الإتفاق معه (بشكل مكتوب) على أن ينتهي عقده مع النادي في يونيو المقبل.

س: هل بدأ الأهلى مفاوضات التجديد لموسيمانى؟

ج: بالفعل، فتح مسئولو الأهلى ملف التجديد للمدرب الجنوب افريقى منذ فترة، وقدم له عرضا رسميا وينتظر مجلس الأهلى رد موسيمانى على العرض.

س: ما هو قيمة العرض الذى قدمه الأهلى لموسيمانى؟

ج: الاعلامى احمد شوبير نقل عن مسئولى الأهلى أن العرض يتضمن حصول موسيمانى على 165 ألف دولار شهريا ولمدة موسمين.

ج: موسيمانى لم يحسم موقفه من العرض وينتظر موقف وكيلته لتحديد موقفه وهى زوجته فى نفس الوقت. ؟س: هل يتغير الموقف بعد فوز الأهلى ببرونزية مونديال الأندية

ج: بالفعل، حيث بات في حكم المؤكد أن يُعلن النادي الأهلي تجديد عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما أنهى النادي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، وسيكون العقد الجديد لمدة موسمين مقابل 180 ألف دولار في الموسم الواحد مع وجود شرط جزائي مدته موسمين .

س: متى يعلن الأهلى التجديد بشكل رسمى؟

ج: من المقرر أن يعلن الأهلي تجديد عقد موسيماني قبل سفر الفريق للسودان لمواجهة فريق الهلال في دوري أبطال أفريقيا.