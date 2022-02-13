شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن عودة محمود متولى للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء برنامجه التأهيلي من إصابة التمزق في العضلة الأمامية.

وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن متولي سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد عودة الأهلي من السودان.



وأشار إلى أن التقارير الطبية لمتولي وبرنامجه التأهيلي الذي خضع له في أكاديمية سبيتار بالدوحة جاءت مميزة للغاية واللاعب تعافى نهائيا، وبات في حالة بدنية جيدة للغاية.

ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.