شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر تعليقا على اعتزال عبد الله السعيد: لاعب كبير ولا نقف على أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق مسئولو منتخب مصر على قرار عبد الله السعيد لاعب بيراميدز باعتزال اللعب دوليا فى هذا التوقيت، وأوضح مسئولو الفراعنة أن اللاعب لم يخطر الجهاز الفنى بالقرار قبل إعلانه، وأن المنتخب علم من وسائل الإعلام.

وأكد مسئولو منتخب مصر أن عبد الله السعيد لاعب كبير ويمتلك مشوارا كبيرا مع المنتخب، لكن فى نفس الوقت منتخب مصر لا يقف على أى لاعب، ومجموعة اللاعبين المتواجدين قادرون على تحقيق حلم التأهل لمونديال 2022.

وتحدث عبد الله السعيد لاعب المنتخب وبيراميدز، عن قرار اعتزاله اللعب الدولي، وقال السعيد، إن الحياة مراحل ويشعر أن المرحلة الحالية من الأفضل أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي، حيث تشرف بارتداء قميص منتخب مصر على مدى سنوات طويلة وساهم فى تحقيق العديد من الإنجازات، وأى لاعب يتشرف بأن يكون فى منتخب بلاده وكان يأمل أن يتوج بلقب أفريقيا الأخير فى الكاميرون ليختم مشواره على أفضل ما يكون ولكن كان يخطط لأن تكون البطولة المجمعة القارية آخر ارتباطاته بالمنتخب دون التخطيط لأى شيء لاحق.

وأوضح السعيد أن الاعتزال الدولى سيمكنه من التركيز أكثر مع بيراميدز الذى يحتاج إليه كون الفريق لديه مباريات مهمة فى مختلف البطولات ويتمنى الفوز ببطولة معه، متمنيا التوفيق للمنتخب ولاعبيه وجهازه الفني، وأن يحققوا أحلام المصريين فى التأهل لكأس العالم فى قطر.