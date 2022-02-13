شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف إصابات معلول و احمد عبد القادر بعد رباعية الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الحالة الطبية للاعبى الفريق بعد مباراة الهلال السعودى أمس فى كأس العالم للأندية بالإمارات.

وقال طبيب الأهلى، إن لاعبي الفريق بحالة طبية جيدة، مشيرا إلى أن على معلول اشتكى من كدمة قوية فى الكاحل أثناء مباراة الهلال السعودى أمس، وسوف يخضع لاختبار طبى غدا للاطمئنان عليه، ولكنه توقع أن يشارك اللاعب فى التدريبات.

وأضاف أبوعبلة أن ياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر لم يشك أى منهما عقب المباراة من الإصابات التى ألمت بهما قبل المباراة، حيث كان ياسر يعانى من كدمة خطيرة فى العين، بينما اشتكى عبد القادر من آلام فى الكتف.

ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.