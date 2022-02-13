أبوتريكة: على ليفربول التمسك بصلاح وتلبية طلباته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر والأهلي السابق والمحلل الحالي بقنوات بي ان سبورتس، أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي عليه تلبية طلبات محمد صلاح نجم الريدز.

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو 2023.

ولم تصل المفاوضات بين صلاح وإدارة ليفربول إلى حل حتى اللحظة، رغم تأكيد النجم المصري في أكثر من مناسبة حرصه على الاستمرار والتواجد بين صفوف الريدز.

وخلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة ليفربول وبيرنلي، قال أبو تريكة عن تجديد عقد قائد منتخب مصر: "صلاح قال قبل كذلك إن الكرة في ملعب النادي، هو كلاعب قدم طلباته ومازالت المفاوضات جارية بينهما".

وتابع: "النادي (ليفربول) لديه أفضل لاعب في العالم، وعليه التمسك به ولتلبية طلباته".

وواصل: "أعتقد أن صلاح لديه الرغبة في استكمال مشواره مع النادي، صلاح أصبح أسطورة من أساطير ليفربول، استقبال الجماهير له في مباراة ليستر سيتي استقبال أسطوري".

وأكمل أبوتريكة حديثه: "بعض اللاعبين يرغبون في اللعب لناديي ريال مدريد وبرشلونة، لكن الوضع الحالي لهما حاليا يجعل صلاح يفكر ألف مرة قبل خطو تلك الخطوة".

وأتم: "أرى أن بقاءه في ليفربول أفضل له، وأعتقد أن المفاوضات في مراحلها الأخيرة".