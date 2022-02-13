مباشر بريميرليج.. بيرنلي 0-0 ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي وليفربول المقامة على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 51 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما يتذيل بيرنلي جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة.

وشهد تشكيل ليفربول عودة الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، بعد غيابهما للمشاركة مع منتخبات بلادهم في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ملخص المباراة:

سيطر ليفربول على مجريات المباراة منذ بدايتها، وفي الدقيقة الخامسة كان الظهور الأول لمحمد صلاح بعد أن انطلق من الجهة اليمنى وحول الكرة عكسية إلى روبرتسون الذي مررها عرضية لصلاح مرة أخرى داخل منطقة جزاء بيرنلي ولكنه لم يلحق بالكرة لتخرج ضربة مرمى.

وجاءت الخطورة الأولى في المباراة بعد مرور 15 دقيقة من أصحاب الأرض، بعدما أطلق جوش برونهيل تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها أليسون بيكر حارس ليفربول إلى ركلة ركنية.

حصل ليفربول على ركلة حرة لعبها أرنولد عرضية داخل منقطة جزاء في الدقيقة 29 سددها ساديو ماني ولكن تصدى لها حارس المرمى لينقذ شباك من هدف مؤكد.

واصل أليسون بيكر تألقه في المباراة بعد تصديه لانفراد من فوتر فيجورست في الدقيقة الـ34 من عمر اللقاء.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، افتتح ليفربول التسجيل عن طريق البرازيلي فابينيو، بعدما استغل ركلة ركنية حولها ترينت ألكسندر أرنولد بتسديدة على مرتين داخل شباك بيرنلي.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، أندي روبيرتسون، جويل ماتيب، فان دايك، ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، نابي كيتا، فابينيو، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..